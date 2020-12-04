تقارير: معظم موظفي المنظمات الدولية يغادرون بيونغ يانغ

قالت مصادر لوكالة "يونهاب" اليوم الجمعة، إن معظم موظفي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في كوريا الشمالية، غادروا بيونغ يانغ مؤخرا بسبب تشديد الإجراءات ضد فيروس كورونا.

وقالت نائبة رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في شرق آسيا، غرازيلا لايت بيكولي، في بيان يوم أمس الخميس، إن جميع موظفي اللجنة، الذين كانوا يعملون في بيونغ يانغ، غادروها يوم الأربعاء.

وأكدت أن "موظفي ICRC أكملوا جميع أنشطتهم في كوريا الشمالية، وسيتولى الصليب الأحمر في بكين إدارة المشاريع الجارية لدعم كوريا الشمالية"، مبينة أن "أنشطتنا كانت محدودة للغاية في كوريا الشمالية بسبب كورونا".

كما أعربت عن استعداد اللجنة لإرسال موظف جديد إلى كوريا الشمالية إذا سمحت الظروف بمواصلة أنشطة اللجنة، بناء على الاتفاق مع السلطات الكورية الشمالية.

وتزعم كوريا الشمالية أنها لم تشهد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، ولكنها فرضت القواعد الأكثر صرامة لمواجهة كورونا بسبب الانتشار الأخير للفيروس في العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه اعتبارا من 25 نوفمبر، حددت كوريا الشمالية 8594 شخصا على أنه يشتبه بإصابتهم بكورونا، لكن لم يتم التأكد من إصابة أحد.

المصدر: "يونهاب"+ "رويترز"