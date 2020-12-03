استقالة مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض
أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أليسا فرح، استقالتها من منصبها بعد ثلاث سنوات من العمل في الإدارة الأمريكية.
وكتبت في بيان استقالتها: "أنا فخورة للغاية بالأشياء الرائعة التي تمكنا من تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا".
It’s been the honor of a lifetime to serve in the Trump Administration over the last 3 and a half years, first as Press Secretary to @VP Pence, then as Press Secretary for the @DeptofDefense, & most recently as White House Communications Director.— Alyssa Farah (@Alyssafarah) December 3, 2020
وتأتي استقالة فرح في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، حيث يخطط الكثير من موظفي البيت الأبيض لخطواتهم المستقبلية قبل تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.
المصدر: RT