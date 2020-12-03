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وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ1.5 مليون

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وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ1.5 مليون
Sputnik
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أشارت البيانات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص توفوا بكورونا في العالم بتسجيل وفاة كل 9 ثوان يوميا على أساس أسبوعي.

وجرى تسجيل نصف مليون وفاة في الشهرين الماضيين فقط، مما يشير إلى استمرار شدة الوباء.

وأصيب زهاء 65 مليونا على مستوى العالم بالمرض وتكافح الولايات المتحدة أشد الدول تضررا به، موجة إصابات ثالثة في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي توفي في العالم ما يربو على 10 آلاف يوميا في المتوسط، وهو رقم يزداد باطراد كل أسبوع.

المصدر: RT + "رويترز"

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