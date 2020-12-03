وزارة العدل الأمريكية تتهم "فيسبوك" بالتمييز ضد العاملين الأمريكيين

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" متهمة إياها بالتمييز ضد العاملين الأمريكيين.

وقالت الوزارة في الدعوى، إن "فيسبوك" رفضت توظيف عاملين أمريكيين مؤهلين في أكثر من 2.6 ألف وظيفة في الشركة.

وأضافت أن "فيسبوك" حجزت عددا من الوظائف للعمال الحائزين على تأشيرات عمل مؤقتة من نوع H-1B.

من جهته، قال المتحدث باسم "فيسبوك" إن الشركة تعمل حاليا مع وزارة العدل على معالجة القضية، وأنها غير موافقة على ما ورد في الدعوى من اتهامات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التكنولوجية تستفيد دائما من تأشيرات العمل من النوع المذكور لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وتقليص النفقات على رواتب العاملين.

المصدر: رويترز