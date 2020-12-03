اندلاع حريق في قاذفة أمريكية فوق بريطانيا

ذكرت صحيفة Express أن قاذفة B-52 أمريكية أرسلت إشارة استغاثة إثر اندلاع النار في أحد محركاتها في سماء بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إنجازها لمهمة فوق المتوسط​​، تعطل أحد محركات الطائرة المذكورة ما دفعها إلى نفث الوقود الموجود في خزاناتها، لكي تتمكن من الهبوط بشكل طارئ في قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث حلقت ساعتين بين ورسستر وغلوستر لاستنفاد وقودها تفاديا لاشتعاله.

وفي حوالي الساعة 17.15، هبطت الطائرة في قاعدة فيرفورد الجوية في غلوسيسترشاير.

المصدر: نوفوستي