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الاتحاد الأوروبي لم يتسلم من روسيا طلب ترخيص لقاحها "سبوتنيك - V"

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الاتحاد الأوروبي لم يتسلم من روسيا طلب ترخيص لقاحها
Sputnik
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لم يباشر في منح التراخيص اللازمة لاستخدام لقاح "سبوتنيك - V" الروسي المضاد لكورونا في بلدان الاتحاد، نظرا لعدم تلقيه طلبا رسميا بذلك من الجهة المنتجة له.

وقال مصدر أوروبي معني للصحفيين في بروكسل: "اتصل مطورو هذا اللقاح بنا، ونحن نبحث معهم الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها".

وأضاف: "لم نتلق بعد منهم طلب الحصول على توصية علمية أو طلب تسجيل اللقاح".

وتتولى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) مسؤولية منح الموافقة على المنتجات الصيدلية في سوق الاتحاد الأوروبي.

المصدر: إنترفاكس

 

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