الاتحاد الأوروبي لم يتسلم من روسيا طلب ترخيص لقاحها "سبوتنيك - V"

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لم يباشر في منح التراخيص اللازمة لاستخدام لقاح "سبوتنيك - V" الروسي المضاد لكورونا في بلدان الاتحاد، نظرا لعدم تلقيه طلبا رسميا بذلك من الجهة المنتجة له.

وقال مصدر أوروبي معني للصحفيين في بروكسل: "اتصل مطورو هذا اللقاح بنا، ونحن نبحث معهم الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها".

وأضاف: "لم نتلق بعد منهم طلب الحصول على توصية علمية أو طلب تسجيل اللقاح".

وتتولى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) مسؤولية منح الموافقة على المنتجات الصيدلية في سوق الاتحاد الأوروبي.

المصدر: إنترفاكس