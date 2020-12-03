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الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح "سبوتنيك - V" الروسي مطلع الشهر المقبل

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الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح
Sputnik
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن التوقيع حتى نهاية الأسبوع عقدا مع روسيا لاستيراد لقاحها "سبوتنيك - V" المضاد لكورونا، على أن يبدأ التطعيم به في بلاده مطلع الشهر المقبل.

وأضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل".

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وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".

المصدر: نوفوستي

 

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