الأرجنتين تبدأ التطعيم بلقاح "سبوتنيك - V" الروسي مطلع الشهر المقبل
Sputnik
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن التوقيع حتى نهاية الأسبوع عقدا مع روسيا لاستيراد لقاحها "سبوتنيك - V" المضاد لكورونا، على أن يبدأ التطعيم به في بلاده مطلع الشهر المقبل.
وأضاف في مقابلة إذاعية: "هذا الأسبوع سنوقع عقدا مع روسيا لشراء اللقاح، وستبدأ عملية التطعيم في يناير المقبل".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأرجنتيني بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".
المصدر: نوفوستي