إيران: على السعوديين تغيير مسارهم حيث لم يعد من الممكن الدفاع عن سياسة تأجيج التوتر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "يجب على السعوديين تغيير مسارهم"، مشيرا إلى أنه "لم يعد من الممكن الدفاع عن سياسة تأجيج التوتر في المنطقة".

وقال ردا على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن "عقودا من الزمن كانت الوهابية التي ترعاها القوى الاستعمارية مصدرا للتعصب والكراهية والإرهاب في منطقتنا وخارجها".

وأضاف: "لقد تخرجت كل جماعة إرهابية في منطقتنا من المدارس الدينية الممولة من السعودية".

وتابع: "لا يمكن لأي قدر من التعتيم السعودي إخفاء هذا الواقع القبيح.. فظائعهم في اليمن، وقضية خاشقجي الشائنة، ليست سوى بعض الأعمال المثيرة الأخرى".

2/ Their atrocities in #Yemen, & the infamous Khashoggi case are just some of their other stunts.



The latest: standing alongside the leading state-sponsor of terrorism against Palestinians.



Saudis must change course. The policy of inflaming tension is no longer tenable. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) December 3, 2020

وكتب الجبير على "تويتر" تعليقا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

وأضاف: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

2- الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 1, 2020



واعتبر ظريف في وقت سابق، أن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده "مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية".

المصدر: RT