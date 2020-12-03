كورونا يمنع غواصة بريطانية من تنفيذ مهمة سرية

ذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أنه تم إجلاء طاقم الغواصة الاستراتيجية البريطانية HMS Vengeance بالكامل عنها إثر تفشي فيروس كورونا بين أفراد طاقمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغواصة تحمل صواريخ عابرة للقارات مزودة برؤوس نووية من طراز Trident II D5، وكانت ستغادر قاعدة فاسلين البحرية في اسكتلندا بمهمة سرية.

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ولفتت الصحيفة إلى أن طاقم الغواصة كان يخضع للحجر الصحي في قاعدة المرابطة قبل التوجه للمهمة.

وقبل أيام من المهمة، ثبتت إصابة أحد ضباط الغواصة بفيروس كورونا وبعد ذلك تبين أن 10 من أفراد الطاقم أيضا أصيبوا، أو خالطوا المصاب.

وقال مصدر عسكري للصحيفة: "كانت ستحدث كارثة لو تفشى فيروس كورونا بين أفراد طاقم الغواصة أثناء المهمة".

المصدر: إنترفاكس