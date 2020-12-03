أردوغان يدعو المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لاهتمام أكبر بالسلامة الغذائية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإيلاء أهمية أكبر لمسألة السلامة الغذائية.

جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقرأها نيابة عنه وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي بكر باكدميرلي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن ملايين الناس في المنطقة يعانون نقص الغذاء والجوع والقحط، وأن "350 مليون شخص من أشقائنا يعيشون صراع البقاء عند خط الفقر المدقع نتيجة أسباب عديدة".

وأعرب عن أمله في أن ينتج عن اجتماع المنظمة قرارات ملموسة بهذا الشأن.

وانعقدت الجمعية العامة الثالثة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عن بعد الخميس في تركيا، تحت شعار "تعزيز استدامة الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي".

المصدر: الأناضول