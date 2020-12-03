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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 15 أكتوبر

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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 15 أكتوبر
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ 15 أكتوبر، عندما كانت إسرائيل لا تزال تحت الإغلاق العام على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم تأكيد 1568 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11660 حالة، منها 292 حالة خطيرة و85 منها على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية الوباء 2890.

ويمكن أن يعزى ارتفاع عدد الإصابات إلى زيادة الاختبارات، حيث تم إجراء أكثر من 69000 اختبار يوم أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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