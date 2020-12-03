إيران: 358 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 358 وفاة، و 13.922 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وبحسب آخر الأرقام الرسمية فقد حصد فيروس كورونا أرواح 49.348 شخصا في إيران حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1.003.494

وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس، إن 5.824 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 6.256.715 تحليلا.

هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 699.315 شخصا.

وأعلنت الوزارة أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

المصدر: RT