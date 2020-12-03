بالصور.. نتنياهو يستقبل 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مطار بن غوريون 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا.
وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع "تويتر": "استقبلت في مطار بن غوريون 316 قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من إثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا".
إستقبلت في مطار بن غوريون ٣١٦ قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من أثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا وقلت:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 3, 2020
"لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبّر عن كامل مغزانا" . pic.twitter.com/PzmSIOnSAc
وأضاف: "لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبر عن كامل مغزانا".
المصدر: RT