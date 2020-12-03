بالصور.. نتنياهو يستقبل 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مطار بن غوريون 316 شخصا من يهود الفلاشا قادمين من إثيوبيا.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع "تويتر": "استقبلت في مطار بن غوريون 316 قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من إثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا".

إستقبلت في مطار بن غوريون ٣١٦ قادما جديدا إلى إسرائيل هاجروا من أثيوبيا وهم أول مجموعة من أصل ألفي قادم جديد سيصلون إسرائيل قريبا وقلت:



"لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبّر عن كامل مغزانا" . pic.twitter.com/PzmSIOnSAc — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 3, 2020

وأضاف: "لم أشعر بمثل هذا القدر من الانفعال منذ سنوات طويلة، إزاء هذا المشهد الصهيوني الأصيل، الذي يعبر عن كامل مغزانا".

المصدر: RT