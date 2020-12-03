"مفارقة الوقاية".. ألمانيا ضحية لنجاحها المبكر في مواجهة كوفيد-19

اعتبر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا أن تعامل بلاده الناجح مع الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا في الربيع، دفع الكثيرين للتشكيك في مدى خطورة الفيروس أو حتى وجوده.

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ووصف لوتار فيلر النتيجة بأنها ما يسمى "مفارقة الوقاية"، وقال إن هذا يعني أن الكثيرين يتقاعسون الآن عن التعامل مع التباعد الاجتماعي والحجر الصحي بجدية كافية، مما أدى إلى زيادة حادة في الموجة الثانية من الحالات التي تشهدها ألمانيا الآن.

وقال إنه مع تعرض المزيد من الأشخاص للمرض، إما بشكل مباشر أو في بيئتهم المباشرة، فإنه يتوقع ارتفاع مستوى الامتثال لإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 22046 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة، فيما سجلت البلاد 479 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.

المصدر: رويترز