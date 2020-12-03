التشيك توقف العمل في مجال تصميم لقاح ضد كورونا

قالت وكالة الأنباء التشيكية، اليوم الخميس، إن جمهورية التشيك أوقفت العمل في مجال تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لها، "أوقفت وزارة الصحة التشيكية، أنشطة مجموعة بحثية من علماء الفيروسات الذين يعملون منذ مايو على تصميم مثل هذا. وكقاعدة للعمل، استخدمت المجموعة المعهد الوطني لأمراض الدم، وكذلك معهد الطب السريري".

وأشارت الوكالة، إلى أن أحد معارضي العمل على اللقاح الوطني كان وزير الصحة التشيكي السابق رومان بريمولا، الذي يعتقد أنه لا يوجد وقت كاف لدى المجموعة لابتكار دواء فعال بسرعة.

وبحسب وزارة الصحة التشيكية، تم يوم الأربعاء، اكتشاف فيروس كورونا لدى 4563 من سكان الجمهورية، ومنذ بداية الوباء تم تسجيل 533 ألف حالة إصابة بالمرض في هذه الدولة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض 8.515 حالة.

المصدر: تاس