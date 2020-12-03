غانتس يعلن قدوم المئات من يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، وصلت إلى إثيوبيا لتلبية مساعيها في جلب مئات المهاجرين من يهود الفلاشا في إثيوبيا إلى إسرائيل.

وفي تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أعرب غانتس عن تأييده لما تقوم به وزيرة الهجرة الإسرائيلية بنينا تامانو شطا، التي تعود أصولها إلى إثيوبيا، مؤكدا أن الوزيرة ستعود إلى إسرائيل، اليوم الخميس، برفقة مئات المهاجرين من إثيوبيا.

وأضاف غانتس: "آن الأوان ليتمكن الآباء من المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا من لم شملهم مع أطفالهم، وسيتمكن إخوانهم وأخواتهم الذين لم يلتقوا منذ سنوات من الاجتماع معا مرة أخرى، وهذه المرة في إسرائيل".

وأفادت مراسلة RT، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشارك في مراسم استقبال أول مجموعة من القادمين الجدد من إثيوبيا في إطار عملية "تسور إسرائيل"، والتي ستقام في مطار بن غوريون.

المصدر: RT