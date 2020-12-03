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قناة: بوش وكلينتون وأوباما سيتلقون علانية اللقاح ضد كورونا

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قناة: بوش وكلينتون وأوباما سيتلقون علانية اللقاح ضد كورونا
Reuters
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أفادت شبكة CNN، اليوم بأن الرؤساء الأمريكيين السابقين، جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما، أعلنوا عن استعدادهم للتطعيم العلني ضد مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به فيروس كورونا.

وقالت القناة، إن "بوش وكلينتون وأوباما، يأملون في أن تساهم الحملة الإعلامية، في تعزيز الثقة بسلامة وفعالية اللقاح، وتشكل رسالة قوية للجمهور".

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في وقت سابق، أعرب باراك أوباما البالغ من العمر 59 عاما عن رغبته في تصوير عملية تطعيمه باللقاح. وأوضح أنه بهذه الطريقة، يأمل في إظهار مستوى ثقته في العلماء الأمريكيين.

 وأبدى أوباما استعداده لتلقي لقاح كورونا، في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

المصدر: تاس

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