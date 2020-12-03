منصة WeChat تحظر رسالة من رئيس الوزراء الأسترالي إلى المجتمع الصيني

فرضت منصة "WeChat" الصينية، حظرا على رسالة وجهها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى المجتمع الصيني، لـ"انتهاكها قواعد الشركة".

وكان موريسون أعرب عبر المنصة، عن "اشمئزاز الحكومة الأسترالية من تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ يوم الاثنين، والتي ظهرت فيها صورة لجندي أسترالي يقوم بتهديد طفل، رسمها فنان صيني".

وشدد على أن أستراليا تتعامل مع مزاعم جرائم الحرب المفصلة في تحقيق Brereton التاريخي "بطريقة صادقة وشفافة"، وهي الطريقة التي ستتصرف بها أي "دولة حرة وديمقراطية"، مؤكدا أن "الخلاف الدبلوماسي لن يقلل من احترام أستراليا وتقديرها للشعب الصيني".

إلا أن "WeChat" قامت بحظر منشور موريسون، وعرضت رسالة جاء فيها: "هذا المنشور اشتمل على استخدام كلمات وصور ومقاطع فيديو من شأنها التحريض والتضليل وانتهاك الحقائق الموضوعية وافتعال مواضيع اجتماعية ساخنة وتشويه الأحداث التاريخية وإرباك الجمهور".

المصدر: "abcnews"