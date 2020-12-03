تايلاند تخطط للتخلي عن السياحة الجماعية

قال يوتاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلاند، إن المملكة بحاجة إلى تحديث قطاع السياحة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس التخلص التدريجي من السياحة الجماعية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، مبينا أن المملكة تحتاج إلى تحديث صناعة السياحة في أعقاب الجائحة، وكذلك زيادة متوسط ​​إنفاق الفرد بنسبة 30٪.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن المسؤول قوله: "لا مزيد من السياحة الجماعية... عندما تعود الصناعة إلى قدميها، يجب أن تكون تايلاند، وجهة جاذبة للسياح ما يعني أننا سنضمن السلامة والنظافة".

وتتوقع السلطات استقبال نحو 8 ملايين سائح العام المقبل.

المصدر: "تاس"