نائب جمهوري يعتزم الطعن أمام الكونغرس الأمريكي في نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلن العضو في مجلس النواب، النائب الجمهوري مو بروكس عزمه الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأكد النائب في حديث لصحيفة "بوليتيكو" إنه ينوي الطعن بنتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس بتشكيلته الجديدة في 6 يناير القادم لإقرار نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

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وقال: "أعتقد أنه لو تم احتساب أصوات المواطنين الأمريكيين الذين من حقهم التصويت فقط، لكان ترامب سيفوز بأصوات المجمع الانتخابي بفارق كبير".

واتهم من وصفهم بـ "الاشتراكيين" بأنهم "سرقوا" الانتخابات وقاموا بتزوير النتائج.

يذكر أن تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة تشير إلى فوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن، لكن ترامب لم يعترف بهزيمته، وتحدث أكثر من مرة عن "تزوير" نتائج التصويت، ورفع العديد من الدعاوى القضائية، التي رفضت المحاكم الأمريكية معظمها حتى الآن.

المصدر: بوليتيكو