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بكين تدعو واشنطن لـ"وقف المزايدة" بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية

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بكين تدعو واشنطن لـ
Reuters AS/RAF/FW1F/Thomas Brown/FW1/Maj
العلمان الصيني والأمريكي
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إن بكين تناشد واشنطن لبذل مزيد من الجهود لتعزيز العملية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، بدلا من "هوسها بالمزايدة" بشأن الأمر.

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وجاءت تصريحات هوا يوم الأربعاء بعد أن اتهم مسؤول أمريكي الصين بانتهاك التزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ودولة رئيسية مسؤولة، "تنفذ دائما قرارات مجلس الأمن وتفي بالتزاماتها الدولية، كما أنها عززت بفعالية التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية".

وأوضحت أن "العقوبات ليست سوى وسيلة يجب أن تعمل لتحقيق الهدف"، مضيفة أنه في ظل الوضع الراهن، يجدر بالأطراف كافة تكثيف الجهود لتعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، وإيلاء مزيد من الاهتمام للتأثير السلبي للعقوبات على الوضع الإنساني وسبل معيشة الشعب الكوري.

المصدر: "شينخوا"

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