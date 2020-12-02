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البرازيل تسجل 698 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 698 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters AM/TC
تدابير احترازية ضد كورونا في البرازيل
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أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 698 وفاة و49863 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وتشير الأرقام المسجلة الأربعاء إلى استقرار في الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع يوم الثلاثاء الذي رصدت فيه وزارة الصحة 50909 إصابات و697 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 174515، والإصابات إلى 6436650.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز"

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