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أوكرانيا ترغب في استضافة مزيد من مناورات الناتو على أراضيها

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أوكرانيا ترغب في استضافة مزيد من مناورات الناتو على أراضيها
Reuters GLEB GARANICH
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن السلطات الأوكرانية تعتزم استضافة مزيد من المناورات العسكرية المشتركة مع حلف الناتو على أراضيها.

وقال الوزير الأوكراني في أعقاب مشاركته في الاجتماع الوزاري لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، إنه "من الواضح أن الناتو سيشارك بقدر أكبر في ضمان الأمن في البحر الأسود".

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وتابع: "وقلت أيضا إن أوكرانيا ترغب في المزيد من التعاون مع الحلف والمزيد من المناورات المشتركة مع الناتو على أراضي أوكرانيا".

وجدد الوزير التأكيد على سعي أوكرانيا للحصول على العضوية في حلف الناتو.

يذكر أن أوكرانيا سادس دولة حصلت على صفة الشريك المميز للناتو بعد أستراليا وفنلندا والأردن والسويد وجورجيا.

المصدر: نوفوستي

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