بوليتيكو: واشنطن تقرر سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبل ذكرى اغتيال سليماني

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب نصف الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في بغداد قبيل ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بحسب مجلة "بوليتيكو".

وأكد مسؤول أمريكي وآخر في وزارة الخارجية لـ"بوليتيكو"، أن تخفيض عدد الموظفين أمر مؤقت، إلا أنه نظرا إلى المسار الانحداري للعلاقة الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب، فليس من الواضح متى سيتم استئناف التوظيف الكامل.

وقال المسؤول الأمريكي إن ما يصل إلى نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون.

أما المسؤول في وزارة الخارجية، فرفض تقديم المزيد من التفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين جار.

المصدر: "بوليتيكو"