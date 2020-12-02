نتنياهو: الإسرائيليون يريدون اللقاحات وليس الذهاب إلى انتخابات

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن معارضته الذهاب إلى انتخابات رابعة في غضون فترة أقل من عامين، معتبرا أن إسرائيل "بمرحلة تواجه أزمة كورونا وأزمة اقتصادية".

وفي تصريح له، بعد ساعات من التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست الإسرائيلي، كرر نتنياهو معارضته الذهاب إلى انتخابات رابعة، مؤكدا أن "الشعب الإسرائيلي يريد اللقاحات وليس الانتخابات، يجب أن نضع السياسة جانبا، سيكون الوقت كافيا لذلك، يجب أن نعمل سويا من أجل شعب إسرائيل".

وهاجم شريكه الائتلافي بيني غانتس وحزبه، وقال: إن "بيني غانتس انجر وراء يائير لابيد ونفتالي بينيت".

وأضاف نتنياهو: "إنني أعلم جيدا أن الجمهور يتوقع أمرا واحدا وهو صادق. أما بالنسبة لهم فلا توجد مشكلة، ما يهمهم؟ لا توجد لديهم مسؤولية، لذلك يريدون جر الدولة إلى انتخابات لأسباب شخصية، هذا أمر ليس مسؤولا، الجمهور يريد الوحدة وحكومة تعمل سوية من أجله".

وطالب نتنياهو غانتس وقف الانجرار إلى الانتخابات ووقف التهجمات من قبل حزبه، وقال :"إن أوقف حزب (أزرق أبيض) مساعيه لحل الكنيست ستكون وحدة، لكن هذا لن يتحقق إن أقاموا حكومة داخل حكومة، معارضة داخل الائتلاف، يتحدثون عن وحدة ولا يتوقفون عن مهاجمة الحكومة، يتخذون قرارات في الحكومة وبعد ذلك يصوتون ضدها".

المصدر: "I24"