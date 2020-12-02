إسرائيل.. تسجيل 948 إصابة جديدة بكورونا بأقل من 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 948 إصابة بفيروس كورونا من بعد منتصف الليل، أي بأقل من 24 ساعة، وذلك بعد تسجيل 1187 إصابة يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 2883، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد تجاوز الـ11000، وهناك 284 حالة خطرة، 81 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزارة إن 2.3% من الفحوصات اليوم جاءت إيجابية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"