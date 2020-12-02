بعد أيام من تراجعها.. الإصابات بكورونا في فرنسا تعاود الارتفاع

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا يوم الأربعاء عن تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد تراجع لما دون الـ10 آلاف إصابة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت السلطات إنها سجلت 14064 إصابة في اليوم الأخير مقابل 8083 يوم الثلاثاء، علما وأن فرنسا سجلت يوم الاثنين 4005 حالات فقط مصابة بالفيروس.

وكان عدد الحالات اليومية الجديدة أقل من 10000 حالة على مدى الأيام الثلاثة الماضة، وهذا التسلسل لم تسجله فرنسا منذ منتصف سبتمبر 2020.

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 313 حالة وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 53819 حالة وفاة.

المصدر: رويترز