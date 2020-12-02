محكمة في مالطا تصدر حكما بسجن ليبي في قضية اختطاف طائرة

أصدرت قاضية في مالطا اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 25 عاما على أحد الليبيين الاثنين اللذين اختطفا طائرة وأجبرا الطيار على تغيير مسارها إلى مالطا قبل أربع سنوات.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإفريقية من طراز "إيرباص 320" في رحلة داخلية إلى طرابلس عندما اختطفها الرجلان، وهما من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في 23 ديسمبر 2016.

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وهدد الرجلان بتفجير الطائرة في حال عدم الامتثال لمطالبهما، لكن حكومة مالطا رفضت التفاوض قبل إطلاق سراح جميع الركاب وكان عددهم 109.

واستسلم الخاطفان بعد أربع ساعات دون إيضاح مطالبهم وتبين أن أسلحتهما مزيفة.

وأقر أحدهما ويدعى موسى شاها بالذنب اليوم الأربعاء، وصدر بحقه حكم بالسجن 25 عاما، أما المتهم الآخر ويدعى علي أحمد صالح فينفي ضلوعه في اختطاف الطائرة.

وقالت القاضية: "على الرغم من أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي شخص فقد وجب على المحكمة أن تظهر أنها تأخذ مثل تلك الأفعال الإرهابية بأقصى قدر من الجدية".

المصدر: رويترز