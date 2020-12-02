وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سير تنفيذ الاتفاق حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف سير تنفيذ الاتفاق حول وقف العمليات القتالية في قره باغ.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن "الجانبين بحثا سير تنفيذ بنود إعلان زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا الصادر في 9 نوفمبر الماضي، إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بجدول الأعمال الإقليمي والدولي".

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يذكر أن روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفقت على وقف العمليات القتالية في منطقة قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر 2020، وذلك بعد تصعيد عسكري أذربيجاني أرمني في منطقة النزاع، استمر منذ 27 سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وتسليم القوات الأرمنية لبعض المناطق إلى أذربيجان، وإقامة مركز روسي – تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر: تاس