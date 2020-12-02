الولايات المتحدة تعيد لقواتها البحرية التسمية الأصلية لمواجهة الأسطول الروسي

أعلن وزير القوات البحرية الأمريكية، كينيث بريثويت، أن بلاده ستعيد لقيادة قوات أسطولها تسميتها القديمة وهي "الأسطول الأطلسي"، مع تكليفه بـ"ردع" الأسطول الروسي في المنطقة.

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وقال بريثويت خلال جلسات استماع نظمتها لجنة الكونغرس لشؤون القوات المسلحة، اليوم الأربعاء: "من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تظهر في المسرح الأطلسي، سنعيد لقيادة قوات أسطولنا اسم الأسطول الأطلسي للولايات المتحدة ونكلف قواتنا البحرية في هذه المنطقة الحيوية بالعودة إلى مهمتها الأولية ألا وهي السيطرة على المسالك البحرية المؤدية إلى أراضي الولايات المتحدة وأراضي حلفائنا".

وأضاف أن "الأسطول الأطلسي سيتصدى للأسطول الحربي الروسي الذي عاد ليتصرف بحزم ويقترب أكثر فأكثر من شواطئنا الشرقية".

يذكر أن الأسطول الأطلسي الأمريكي أنشئ في العام 1906 وأطلق عليه في العام 2006 اسم قيادة قوات أسطول الولايات المتحدة.

المصدر: تاس