الإندبندنت: الاتحاد الأوروبي يعتبر وصول بايدن للسلطة لحظة أساسية لإحياء العلاقة مع الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "الإندبندت" أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تسلم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بادين للسلطة، باعتبارها لحظة أساسية لإعادة إحياء العلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قولها اليوم الأربعاء، "حان الوقت لإعادة التواصل".

من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "دعونا نتطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء... دعونا نجدد علاقتنا".

ورأى أن "الجانبين يواجهان تحديات كبيرة، بما في ذلك التغلب على جائحة فيروس كورونا واحتواء تغير المناخ"، معتبرا أنه "لدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة".

المصدر: "الإندبندنت"