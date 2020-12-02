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موسكو: تصرفات برلين وباريس قد تفقد لقاءات قمة "النورماندي" جدواها

أخبار العالم

موسكو: تصرفات برلين وباريس قد تفقد لقاءات قمة
Sputnik Brian Smith
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
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انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، رفض ألمانيا وفرنسا المشاركة في لقاء غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق اتفاقات مينسك المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية.

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وقال نيبينزيا أثناء اللقاء غير الرسمي الذي أجري، اليوم الأربعاء، بمبادرة من روسيا وبحضور ممثلين عن "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" (غير المعترف بهما): "ما حدث اليوم يسيء لوساطة برلين وباريس في تسوية الأزمة الأوكرانية.. ويطرح ذلك تساؤلات حول جدوى إجراء لقاءات قمة جديدة ضمن صيغة النورماندي (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)".

وأعرب الدبلوماسي عن "صدمته" من "محاولات زملائنا الفرنسيين والألمان وهم مشاركون في صيغة النورماندي مقاطعة هذا اللقاء بذريعة مضحكة هي أن صيغته لا تناسب صيغة النورماندي".

المصدر: تاس

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