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"رويترز": مقتل أربعة إثيوبيين من عمال الإغاثة في تيغراي

أخبار العالم

Reuters
نازحون من إقليم تيغراي
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قال مصدرا في مجال الإغاثة الإنسانية ومصدر دبلوماسي لـ"رويترز"، إن أربعة من عمال الإغاثة الإثيوبيين قتلوا في تيغراي قرب الحدود مع إريتريا الشهر الماضي أثناء الحرب في الإقليم.

وأضاف المصدران أن ملابسات وفاة عمال الإغاثة لم تتضح لكن الأحداث وقعت في واحد من أربعة مخيمات للاجئين الإريتريين.

ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة الإثيوبية أو من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تقاتل قوات الحكومة الاتحادية منذ الرابع من نوفمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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