البرازيل تدرس السماح باستخدام لقاحات كورونا في حالات الطوارئ

قالت مصادر لوكالة "رويترز" أن منظمة الصحة الفيدرالية البرازيلية، تدرس خطة للسماح باستخدام لقاحات كورونا في حالات الطوارئ دون موافقة رسمية.

وذكرت "رويترز" أنه تم نشر الخبر لأول مرة في صحيفة "O Globo". ولم ترد منظمة الصحة الفيدرالية البرازيلية "Anvisa" على طلب التعليق على الخبر.

يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل بلغ 6386787، أما إجمالي الوفيات فيبلغ 173817.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز"