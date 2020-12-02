بريطانيا تسجل 648 وفاة وأكثر من 16170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 648 وفاة و16170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودا من 603 وفيات و13430 إصابة يوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1659257 حالة.

والعدد الإجمالي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 59699 حالة.

وأعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".

وكان وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب قال يوم الأحد إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من الإصابات بالفيروس إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

المصدر: "رويترز"