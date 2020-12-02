النمسا تستمر في إغلاق الفنادق والمطاعم حتى مطلع يناير

قالت الحكومة النمساوية، إنها سوف تبقي على الفنادق والمطاعم مغلقة حتى السادس من يناير المقبل، ومنع السياح الأجانب من زيارة النمسا خلال موسم عطلة نهاية العام.

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وبالإضافة لذلك، سوف يتعين على المسافرين القادمين من دول تسجل أكثر من 100 حالة إصابة خلال الأسبوعين الأخيرين لكل 100 ألف مواطن، الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام على الأقل بعد الوصول للنمسا.

ويأتي هذا الإعلان من جانب المستشار سيباستيان كورتز، بعد أيام من محاولة حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إبقاء منتجعات التزلج الأوروبية مغلقة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت النمسا التي تحقق دخلا كبيرا من موسم السياحة في الشتاء، قد أعربت معارضتها لطلبات الدول الأوروبية الكبرى.

وقال كورتس إنه "على الرغم من القيود المفروضة على السياحة، سوف يتم فتح منتجعات التزلج أمام المواطنين في 24 ديسمبر الجاري.

وأضاف موضحا سبب عدم إمكانية إلغاء إجراءات الإغلاق الحالية بالكامل أن "الجائحة لم تنته والفيروس مازال بيننا، وحالات الإصابة ما زالت مرتفعة".

وعلى الرغم من ذلك سوف تستأنف المحال وصالونات التزيين والكثير من المدارس عملها الاثنين المقبل، كما سوف يتم تخفيف إجراءات حظر التجوال.

وخلال موسم عطلات عيد الميلاد ابتداء من 24 ديسمبر الجاري، سوف يسمح للمواطنين بالاحتفال في مجموعات صغيرة بحد أقصى 10 أفراد.

المصدر: "فرانس 24"