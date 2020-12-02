وزير الخزانة الأمريكي: ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على الحزمة الإغاثية التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في حال أقرها الكونغرس.

وقال منوتشين للصحفيين: "سيوقع الرئيس على اقتراح مكونيل الذي طرحه أمس. نتطلع إلى إحراز تقدم في ذلك".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكي، اقترحوا مشروع قانون إغاثي بقيمة 908 مليارات دولار، لتمويل إجراءات الإغلاق حتى 31 مارس.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص 288 مليار دولار من مساعدات الأعمال الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الراتب، و160 مليار دولار في إعانة الحكومة المحلية والولاية و180 مليار دولار لتمويل 300 دولار في الأسبوع معونة البطالة التكميلية حتى مارس.

المصدر: "رويترز"