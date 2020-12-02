الأمم المتحدة ترحب بالتقدم في مفاوضات الدوحة بين كابل و"طالبان"

رحبت الأمم المتحدة، بالتقدم المحرز في المفاوضات الجارية بين وفدي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.

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وجاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان عبر صفحتها في "تويتر"، أن رئيسة البعثة، ديبورا ليونز، "ترحب التقدم المحرز بين فريقي التفاوض في إطار عملية السلام في أفغانستان".

ووصفت البعثة انتقال الطرفين إلى جدول أعمال المفاوضات بـ "التغيير الإيجابي"، مضيفة أن "هذا الاختراق يجب أن يؤسس لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه جميع الأفغان".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ممثلون عن كابل وحركة "طالبان" إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي في مفاوضات السلام، وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ اندلعت الحرب في أفغانستان قبل 19 عاما.

المصدر: تاس