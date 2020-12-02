أكار: الجنود الأتراك مستعدون لأداء مهامهم في المركز الروسي التركي في قره باغ

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن جنود بلاده سيشرعون قريبا في أداء مهامهم في المركز التركي الروسي بإقليم قره باغ.

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وخلال حديثه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية، أثناء زيارتهم له، اليوم الأربعاء، أشار أكار إلى أن ضباطا من تركيا وروسيا سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ وجعله دائما.

وأضاف: "أعمال البناء جارية هناك، خلال مدة قصيرة جدا سيؤدي جنودنا مهامهم".

وفي 10 نوفمبر الماضي، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، على بيان ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.

وفي 11 نوفمبر، وقع وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز التركي الروسي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

المصدر: الأناضول