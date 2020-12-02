سكرتير ولاية جورجيا: لا تغييرات جذرية في نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز الثانية

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرغر، اليوم الأربعاء، إن السلطات لم تكشف عن تغييرات كبيرة بعد إجراء إحصاء ثان لأصوات الانتخابات الرئاسية في الولاية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن رافينسبيرغر قوله: "يبدو أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز بولاية جورجيا وهو الرئيس المنتخب".

وكان رافنسبرغر قال في 18 نوفمبر الماضي إنه يستبعد أن تغير عملية إعادة فرز الأصوات بالولاية نتيجة الانتخابات التي خرج فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن منتصرا.

وأكد أن الرئيس الحالي دونالد ترامب "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.

المصدر: "رويترز"