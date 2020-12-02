إيطاليا.. الإبلاغ عن مواطنين تونسيين بتهمة تمويل مقاتلين أجانب

أبلغ عناصر القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية الإيطالية في مدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، عن مواطنين تونسيين اثنين بتهمة تمويل المقاتلين الأجانب.

وقالت الشرطة المالية في بيان، الأربعاء، إن الرجلين "اللذين يبلغ عمر أحدهما 33 عامًا ويعيش في فيرارا والثاني 50 عاما ويعيش في فرنسا، كانا مسؤولين حتى أبريل الماضي، وباستخدام خدمة تحويل الأموال في بلدية فيرارا، عن تمويل مقاتل أجنبي إسلامي خطير يبلغ من العمر 30 عاما، مسجل في قوائم مكافحة الإرهاب في بلجيكا ويقيم في تونس".

وذكرت الشرطة أن "النشاط التحقيقي الذي أجرته قواتنا، جرى تحت إشراف المدعي العام أنطونيو غوستابان، من خلال تدقيق وصولات العمليات المشبوهة وتحليل تدفقات الحساب الجاري المصرفي واستخدام أدوات التعاون الدولي المتاحة من خلال اليوروبول عبر برنامج تتبع تمويل الإرهاب، ومن خلال الأنشطة الفنية المستهدفة والمطاردة والتقصي المحلي والشخصي".

وذكر بيان الشرطة أنه "في سياق التحقيقات التي تهدف من بين أمور أخرى، إلى تحديد مصادر الدخل الذي تم منه تمويل الإرهابيين، تم التأكد من أن المشتبه بهما حصلا عن طريق الاحتيال عن طريق دخل المواطنة، والإعلان عن دخل ووظائف وهمية، على حوالي 12 ألف يورو، وهو مبلغ سيُطلب منهما إعادة سداده.

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية