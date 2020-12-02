الولايات المتحدة.. مراكز السيطرة على الأمراض ستخفض فترة الحجر الصحي

ذكرت شبكة "CNN" أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ستخفض فترة الحجر الصحي الموصى بها للأشخاص المعرضين لفيروس كورونا، إلى سبعة أيام.

بموجب الإرشادات الجديدة، يمكن أن تنتهي إجراءات الحجر الصحي بعد سبعة أيام للأشخاص الذين أظهروا نتائج سلبية و10 أيام لأولئك الذين لم يخضعوا للاختبارات، بدلا من فترة الـ 14 يوما المفروضة حاليا على المجموعتين.

وكشفت مصادر لـ"CNN" أن مدير مركز السيطرة على الأمراض، روبرت ريدفيلد، أعلن عن هذا التعديل خلال اجتماع لفريق العمل المعني بفيروس كورونا بالبيت الأبيض.

وبينت المصادر أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضغط على الـ"CDC" لمراجعة التوصيات لعدة أشهر، والموضوع كان قيد المناقشة منذ فترة طويلة.

المصدر: "The Hill"