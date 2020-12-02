ولاية هندية تحظر الألعاب عبر الإنترنت بسبب حالات الانتحار وديون القمار

أقرت ولاية هندية قانونا يحظر الألعاب عبر الإنترنت، بعد الإبلاغ عن عدة حالات انتحار بين شبان بسبب تراكم ديون القمار خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وقالت حكومة ولاية أندرا براديش إن توسيع الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة والإنترنت فتح العديد من الفرص للنشاط الخطير وغير المشروع على الإنترنت.

ولفتت وزيرة الداخلية بالولاية إم سوتشاريثا، إلى أن "العديد من مواقع الإنترنت التي تدعي تقديم خدمات المقامرة ليست موثوقة ولا توجد إجراءات تنظيمية للتحقق من شرعية هذه المواقع".

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية عن سوتشاريثا قولها: "هذا يجعل من السهل على هذه المواقع الاحتيال على العملاء، كما أنه يثير الكثير من قضايا الأمن والخصوصية".

المصدر: "الإندبندنت"