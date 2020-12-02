المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يزور السودان لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية هناك

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن وفدا إنسانيا برئاسة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، يزور الخرطوم، لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

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وسيلتقي لينارتشيتش اليوم في الخرطوم بمسؤولين في الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والأوربية العاملة في السودان، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وسيزور المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات خلال تواجده في السودان المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الهدف من زيارة لينارتشيتش والتي تستمر يومين متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو الماضي، حيث يلتقي المسؤول الأوروبي برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والسيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذه الزيارة هي الثانية للسيد لينارتشيتش إلى السودان حيث قام بزيارة الخرطوم في وقت سابق من يونيو الماضي للتوقيع على اتفاقية لدعم عمل منظمة الصحة العالمية بقيمة 11 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في السودان وافتتاح الجسر الجوي الأوروبي الذي نقل 90 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

المصدر: RT