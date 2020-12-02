منظمة الصحة العالمية تعلن عن تشديدات حول الوقاية من كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، على المقيمين في مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا، بضرورة وضع الكمامات في المتاجر، وأماكن العمل، والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة.

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وأشارت إلى أنه "يتعين على المتواجدين في هذه الأماكن المغلقة، الذين لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والتلاميذ فوق سن 12 عاما، وضع الكمامات، حتى لو كانت هذه الأماكن جيدة التهوية".

وأكدت أنه يجب عليهم "وضع الكمامات في الهواء الطلق، إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

ولفتت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إلى أن "هذه التوصيات، من بين أكبر التعديلات على الخطوط الإرشادية المتعلقة بوضع الكمامات، وتأتي تحديثا لتوصيات صدرت في يونيو الماضي".

كما أوصت المنظمة بتعميم وضع الكمامات في جميع منشآت الرعاية الصحية، بما في ذلك في أماكن التواجد المشترك، مثل المقاهي وغرف العاملين.

المصدر: رويترز