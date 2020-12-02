 
مباشر
عاجل
بوتين يوجه ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في روسيا اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل

البابا فرنسيس يندد "بالمذبحة الإرهابية" للقرويين في نيجيريا

أخبار العالم

البابا فرنسيس يندد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9x4

ندد البابا فرنسيس بمقتل عشرات المزارعين والقرويين في شمال شرق نيجيريا على يد من يشتبه بأنهم متشددون، واصفا الأمر بأنه "مذبحة إرهابية".

إقرأ المزيد
مقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم شنه مسلحون شمال شرقي نيجيريا
مقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم شنه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

وقال البابا: "أريد التأكيد على صلواتي من أجل نيجيريا التي أدمتها للأسف من جديد مذبحة إرهابية".

وجاء حديث بابا الفاتكان فرنسيس عن الهجوم الذي نفذه المتشددون السبت الماضي، خلال عظته الأسبوعية التي يلقيها عبر شبكة الإنترنت من مكتبته في الفاتيكان بسبب جائحة كورونا.

وقطع المهاجمون رؤوس نحو 30 رجلا في الهجوم الذي نفذوه في قرية زبرماري، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 110 أشخاص قتلوا في أنحاء منطقة جيري التي تديرها حكومة محلية في ولاية بورنو.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" ارتكبت مثل هذه المذابح من قبل. وتنشط الجماعة في المنطقة، حيث قتل المتطرفون ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا