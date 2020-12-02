تعزيز إجراءات حماية عمدة اسطنبول على خلفية أنباء عن محاولة اغتياله

أكدت بلدية اسطول تعزيز إجراءات ضمان أمن رئيسها، أكرم إمام أوغلو، على خلفية ادعاءات إعلامية عن تعرضه لمحاولة اغتيال مزعومة.

وأكد المتحدث باسم بلدية أكبر مدن تركيا، مراد أونغون، على حسابه في "تويتر" مساء أمس الثلاثاء أن مديرية أمن اسطنبول أبلغت البلدية في 23 نوفمبر الماضي بورود معلومات استخباراتية عن خطر محتمل يهدد حياة العمدة إمام أوغلو من قبل تنظيم إرهابي، ما أدى إلى رفع درجة التأهب الأمني، دون ورود أنباء عن اعتقال أي مشتبه فيهم.

23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 1, 2020

ويأتي ذلك على خلفية نشر قناة OdaTV المعارضة خبرا عن تعرض إمام أوغلو لمحاولة اغتيال.

وادعت القناة أن حراس العمدة، المنتمي إلى "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، تلقوا تعليمات بتوخي درجة عالية من الحيطة ورفع حالة التأهب، بعد توقيف منفذي محاولة الاغتيال المزعومة "في آخر دقيقة"، مضيفة أن محافظ ولاية اسطنبول، علي يرليكايا، خصص ضباط شرطيين إضافيين لحماية إمام أوغلو.

من جانبها، أكدت قناة T24، نقلا عن مصادر في بلدية اسطنبول، إفشال مخطط لاغتيال إمام أوغلو ورفع مستوى التأهب الأمني، مشيرة إلى غياب معلومات عن اعتقال المهاجمين.

في غضون ذلك، نفت المديرية العامة للأمن تعرض إمام أوغلو لأي محاولات اغتيال، لكن وزير الداخلية سليمان صويلو امتنع عن الإجابة مباشرة عن سؤال بشأن ما إذا كان هناك أي خطر على رئيس بلدية اسطنبول حاليا.

وقال الوزير: "نتلقى مثل هذه المعلومات من حين إلى آخر، لكنها لا تُكشف للرأي العام، وتبلغ فرق الاستخبارات عند الضرورة ضباط الشرطة المعنيين بحماية الشخص وتتبادل معهم المعلومات كي يتوخوا درجات الحيطة العالية".

وأكد صويلو إمكانية تنفيذ عمليات أمنية ضد الجماعات الإرهابية على خلفية مثل هذه التقارير، دون الكشف عنها.

المصدر: BİANET + Ahval + Duvar