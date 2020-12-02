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محكمة في هونغ كونغ تحكم على أحد النشطاء بالسجن لأكثر من 13 شهرا

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محكمة في هونغ كونغ تحكم على أحد النشطاء بالسجن لأكثر من 13 شهرا
Reuters TYRONE SIU
احتجاجات في هونغ كونغ بالصين
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أصدرت محكمة في منطقة هونغ كونغ بالصين، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بسجن أحد أبرز "نشطاء الديمقراطية" في المدينة، جوشوا وونغ، لمدة 13 شهرا ونصف الشهر.

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واتهمت المحكمة جوشوا وونغ، في تنظيم مسيرة غير قانونية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية العام الماضي.

وبحسب "رويترز"، جاء الحكم على وونغ (24 عاما)، في الوقت الذي يقول فيه منتقدو الحكومة المدعومة من بكين، إنها تكثف إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة، وتضيق الخناق على الحريات الواسعة المكفولة، منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في العام 1997، وهو اتهام ترفضه السلطات في بكين وهونغ كونغ.

وأقر وونغ، بتنظيم تجمع غير قانوني بالقرب من مقر شرطة المدينة، خلال ذروة الاحتجاجات في يونيو من العام الماضي، وواجه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى.

 وتعهدت بكين بالحفاظ على أسلوب حياة مدينة هونغ كونغ، لمدة 50 عاما، وذلك حسب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، الواردة في الاتفاقية التي سلمت بريطانيا بموجبها هونغ كونغ للصين في العام 1997.

المصدر: "رويترز"

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