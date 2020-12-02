 
مباشر

"رويترز": أنباء عن انفجار محدود في العاصمة الإثيوبية

أخبار العالم

Reuters TIKSA NEGERI
تمثال في العاصمة الإثيوبية أديث أبابا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9vi

أفاد شهود عيان لوكالة "رويترز"، بأن انفجارا صغيرا وقع في حي بولي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، في حين وصفه من كانوا في الموقع بأنه "تفجير محكوم"، وفقا للوكالة.

إقرأ المزيد
قائد قوات تيغراي الإثيوبية: سنواصل القتال ضد القوات الحكومية
قائد قوات تيغراي الإثيوبية: سنواصل القتال ضد القوات الحكومية

واتهمت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بالتخطيط لهجمات في أديس أبابا، فيما ليس هناك ما يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بالحرب الدائرة منذ شهر في إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، وفقا لـ"رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الأحد الماضي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا