روحاني: لم أقدم بنفسي مشروع الموازنة للبرلمان بسبب كورونا ونحن اليوم أكثر قوة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه لم يقدم بنفسه مشروع موازنة العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وليس لمعارضته مشروع القانون، الذي أقره البرلمان الإيراني أمس.

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وقال روحاني: "لم أحضر البرلمان وأقدم بنفسي مشروع موازنة العام المقبل، وذلك بسبب توصيات لجنة مكافحة فيروس كورونا فقط، وليس لمعارضتي مشروع القانون الذي أقره البرلمان أمس".

وأضاف: "نرفض مشروع قرار البرلمان لرفع التخصيب، ونعتبره مضرا بالعمل الدبلوماسي الإيراني"، مشيرا إلى أن "هزيمة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى، ستجعل الظروف مختلفة خلال العام المقبل".

وتابع الرئيس الإيراني: "قدرات برنامجنا النووي اليوم، أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل ثماني سنوات".

كما أوضح روحاني أنه "خلال الحكومة الإيرانية الحالية، انتقلت إيران من أجهزة الطرد المركزي IR1 وIR2، إلى أجهزة IR8 وIR9"، مضيفا أن "إيران يمكنها اليوم، تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة IR2-m المتطورة، بأعداد كبيرة".

وأردف قائلا: "طورنا الجيل الثامن والتاسع من أجهزة الطرد المركزي خلال السنوات الثمانية الماضية"، لافتا إلى إمكانية "تشكيل سلاسل من أجهزة الطرد المركزي IR2-m وIR9".

ورأى الرئيس الإيراني أن "ما توصلت إليه صناعة إيران النووية اليوم لم يتحقق في تاريخها"، مؤكدا أن بلاده اليوم "أكثر قوة وتطورا في الصناعة النووية، ومجالات الأبحاث، والدراسات النووية، من أي وقت مضى".

وقدمت الحكومة الإيرانية مشروع موازنة العام الفارسي المقبل إلى البرلمان اليوم، من دون مشاركة الرئيس روحاني.

وصادق البرلمان الإيراني، يوم أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، يوم أمس، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.

المصدر: RT









